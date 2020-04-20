عبدالرحمن يوسف: نترقّب استكمال الدوري ونحترم كل القرارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد الرحمن يوسف مدافع فريق الظفرة الأول لكرة القدم، أنهم كلاعبين، يترقبون استئناف دوري الخليج العربي لهذا الموسم، وأضاف: نطمح إلى العودة للمباريات من جديد، لكننا نحترم كل القرارات التي يمكن أن تصدر لاحقاً، لأن العودة مرتبطة بضمان سلامة الجميع، والمؤكد أننا في شوق لأجواء التدريبات والمباريات، لكننا نعلم أن الجهات المسؤولة، ستتخذ القرار الأفضل، وفي كل الأحوال، علينا تقبله، لأن الأهم بالنسبة للجميع في الوقت الراهن، القضاء على جائحة فيروس «كورونا» في الإمارات والعالم أجمع، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وأدعو الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات ومساعدة القطاع الصحي لتجاوز تلك الأزمة في أقرب وقت.

التزام كامل

وأكد يوسف الذي سبق له التواجد ضمن صفوف «الأبيض»، أنه حرص على تنفيذ التوجيهات بشكل دقيق لأنه يدرك أن سلامته وسلامة من حول والمجتمع بأكمله في البقاء بالمنزل، ذاكراً أنه بتضافر الجهود واحترام التوجيهات الصحية سيتم تجاوز الأزمة الحالية، مشيداً بالجهود المبذولة في الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة من كافة القطاعات، وقدم مدافع الظفرة نموذجاً جيداً في الالتزام بالتوجيهات، ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره، وأوضح أنه لم يغادر المنزل نهائياً خلال الـ 16 يوماً الماضية وأنه خلال شهر كامل غادره مرة واحدة لقضاء بعض الاحتياجات الأسرية.

برنامج اليوم

وأبان مدافع الظفرة أنه يقضي يومه في التدريبات المنزلية، ومتابعة التلفاز وبعض الألعاب الإلكترونية، مبيناً أنه لا يتخلى عن تدريبه اليومي في المنزل نهائياً للمحافظة على لياقته البدنية قدر الإمكان وتعويض توقف التدريبات الجماعية في الملعب وقال يوسف: المدرب يضع برنامجاً تدريبياً يتابعه بنفسه عبر برامج الاتصال المرئي، بمساعدة من مدرب اللياقة الذي يحدد نوعية التمارين، وكل زملائي اللاعبين ملتزمون بأداء التدريبات بجدية لأنهم يدركون أن ذلك من مصلحتهم، وأشار يوسف إلى أنه يؤدي تدريبات لتقوية العضل بجانب تمارين البطن، ذاكراً أن كل لاعب لديه برنامج تدريبي يختلف عن الآخر، مؤكداً أن هذه التمارين الهدف منها عدم العودة إلى نقطة البداية وحتى يكون اللاعب جاهزاً لخوض المباريات في أي وقت.