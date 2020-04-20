خليل إبراهيم: أشقائي يشاركونني التدريبات

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يحرص خليل إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على أداء التدريبات، التي حددها الجهاز الفني للاعبين، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بالشكل المثالي، مؤكداً أن تعليق نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس «كورونا» الذي ضرب العالم منذ أكثر من شهر جعل اللاعبين يعيشون وضعاً مختلفاً عليهم لأول مرة، وخوض التدريبات داخل فترة البقاء في المنزل، والتي تختلف كثيراً عن ممارستها بشكل طبيعي داخل الملاعب، وكشف خليل إبراهيم عن مشاركة عدد من أشقائه في أداء التدريبات التي يخوضها خلال فترة الحجر المنزلي، للحفاظ على لياقته البدنية وبمتابعة من الجهاز الفني للعنابي بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز، ومدرب اللياقة سيباستيان لوبيز.

وتحدث للموقع الرسمي عن كيفية قضاء يومه خلال الحجر المنزلي قائلاً: «أبدأ يومي بأداء صلاة الفجر والإفطار مع عائلتي، أحب مشاهدة الأفلام وقراءة الأخبار اليومية، إلى جانب ممارسة بعض الهوايات المفضلة وأبرزها ألعاب الفيديو».

وأضاف: «يشاركني بعض أشقائي في خوض التدريبات وهو ما يساعدني كثيراً، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهاز الفني عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة جميع اللاعبين، وهو ما أضاف لنا بعض الحماس والرغبة في أداء التدريبات بشكل يومي، إذ يحرص المدير الفني على متابعة اللاعبين باستمرار، وأشعر بسعادة لما ألقاه أنا وزملائي من اهتمام ورعاية من قبل إدارة النادي»، مشيراً إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع أصدقائه وزملائه في الفريق ومتابعة أخبار وحسابات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدياً إعجابه بفقرة «فلاش باك العنابي»، التي استحدثها المركز الإعلامي بالنادي .