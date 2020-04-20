مبخوت: «كورونا» اختبار حقيقي لتضامننا عالمياًً

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أكد علي مبخوت نجم وهداف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي الجزيرة، أن العالم يواجه حالياً أكبر خصم وهو فيروس «كورونا». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة الجديدة من حملة «كسر سلسلة المرض» التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال مبخوت: هذا الفيروس يعد اختباراً حقيقياً لوحدتنا وتضامننا كمجتمع عالمي، إنه تحد غير مسبوق، من خلال حملة «كسر المرض» أريد أن يعرف كل من يقرأ هذه الرسالة أنه ليس وحده، وقد لا نتمكن من إمتاعه على أرض الملعب، لكننا نظل ملتزمين في هذه الرحلة معه لمحاربة تفشي هذا المرض.

وأضاف: في جميع أنحاء العالم، فقدنا أرواحاً ثمينة، ويواصل العاملون في المجال الطبي لدينا، وهم أبطالنا الحقيقيون، القتال في الخطوط الأمامية كل يوم، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة وهي أن نكون يقظين وأن نستمر في كوننا قوة مساندة لبعضنا البعض. يذكر أن حملة «كسر سلسلة المرض» التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تهدف إلى نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة لإيقاف انتشار فيروس «كورونا» بمشاركة نجوم وأساطير القارة.