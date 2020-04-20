«المحترفين»: التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لحسم مصير الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرض مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه أمس بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» تقرير اللجنة الفنية والسيناريوهات المقدمة بشأن المسابقات التي تنظمها الرابطة، وحسم مصير الدوري حيث تم مناقشة جميع التفاصيل، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، كما تم اعتماد محاور ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي تنظمها الرابطة سنوياً بهدف الارتقاء بالمسابقات، ويشارك فيها ممثلو الأندية.

وأشاد عبدالله الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة بمجهودات الجهات المختصة في الدولة من مؤسسات أمنية وصحية، وخط دفاعنا الأول لما يقدمونه في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين، وأثنى على الدور الذي تقوم به الأندية المحترفة من حملات لرفع التوعية بأهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة من المؤسسات الرسمية للانتصار على فيروس «كورونا» المستجد.

وكانت الرابطة اعتمدت إقامة اجتماعاتها «عن بُعد» تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، واستعرض المجلس تقرير اللجنة المالية ومستجدات فريق عمل الشؤون التجارية والتسويق وتمت الموافقة على التوجه التجاري والتسويقي المقترح، فيما عرض فريق عمل الأداء المؤسسي مراحل التحضير للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى.

ترأس الاجتماع عبدالله الجنيبي وحضره جمال المري نائب الرئيس، محمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.