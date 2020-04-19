المحترفين تنسق مع الجهات المعنية لحسم مصير دورينا

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية على تقرير اللجنة الفنية والسيناريوهات المقدمة بشأن المسابقات التي تنظمها الرابطة، حيث تمت مناقشة جميع التفاصيل، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأشاد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين بمجهودات الجهات المختصة في الدولة من مؤسسات أمنية وصحية، وهم خط دفاعنا الأول لما يقدمونه في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.

كما أثنى الجنيبي على الدور الذي تقوم به الأندية المحترفة من حملات لرفع التوعية بأهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة من المؤسسات الرسمية للانتصار على فايروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع رابطة المحترفين الإماراتية الثاني لمجلس الإدارة والخامس لهذا الموسم وذلك بنظام الاتصال المرئي اليوم الاحد، بعد أن أطلقت الرابطة تحويل جميع اجتماعاتها لتقام "عن بعد" تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما تم اعتماد المحاور الرئيسية لورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية سنويا بهدف الارتقاء بالمسابقات، ويشارك فيها ممثلو الأندية،

وأستعرض مجلس إدارة الرابطة تقرير اللجنة المالية ومستجدات فريق عمل الشؤون التجارية والتسويق حيث وافق على التوجه التجاري والتسويقي المقترح، فيما عرض فريق عمل الأداء المؤسسي مراحل التحضير للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى

حضر الاجتماع جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبد العزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال.