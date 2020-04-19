"المحترفين" تناقش سيناريوهات المرحلة المقبلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، خلال اجتماع عن بعد ظهر اليوم، سيناريوهات المرحلة المقبلة لبطولة دوري الخليج العربي.

وستقدم اللجنة الفنية عدة سيناريوهات، منها استكمال الدوري سبتمبر المقبل، لصعوبة الاستكمال في مايو أو يونيو المقبلين، على أن ينطلق الموسم الجديد خلال أكتوبر، نظراً لوجود تصور من الاتحاد الاسيوي لاستكمل دوري أبطال آسيا في أغسطس إلى جانب التصفيات المشتركة للمنتخبات في أكتوبر.

عقب الاجتماع سيتم رفع رأي مجلس إدرة رابطة المحترفين إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الدوري قبل نهاية ابريل الجاري.