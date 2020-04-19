اليماحي: حريصون على تقدير الوافدين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن الأندية والمؤسسات الرياضية في دولة الإمارات تنتهج نهج القيادة الرشيدة وذلك فيما يتعلق بمراعاة حقوق العمالة الوافدة، والتي تحظى برعاية كريمة ليس على مستوى الأندية فحسب بل على نطاق كل المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى الأدوار الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقوم بها العمالة الأجنبية وذلك بالمساهمة في رقي وتطور المجتمع المحلي بمختلف فئاته إلى جانب المساهمة في بناء صرح الدولة في كافة المجالات سواء كانت رياضية أو تعليمية أو اقتصادية أوحتى اجتماعية.

وتطرق اليماحي لما تحرص عليه الأندية الرياضية من مراعاة الحقوق تجاه العمال والموظفين وذلك فيما يتعلق بصرف الرواتب والفحص الطبي وتقديم الخدمات الإنسانية لهذه الفئة من العمالة إلى جانب السكن المناسب لهم وتوفير الحياة المعيشية الكريمة لهم ولأسرهم سواء كانوا داخل أو خارج الدولة.