رئيس العمال بالظفرة: رعاية تامة من إدارة النادي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شهد قاسم فايكال رئيس العمال بنادي الظفرة، بحسن المعاملة التي يحظى بها العمال من قبل إدارة النادي في فترة الأزمة الصحية العالمية حالياً، ذاكراً أن إدارات الظفرة المتعاقبة ظلت توفر الرعاية والاهتمام بشريحة العمال، مبيناً أنه ظل يعمل في النادي لمدة 20 عاماً، وجد خلالها التقدير والاحترام وإن ذلك ما شجعه على الاستمرارية في عمله وليس حاجته للمال، وقال فايكال عن وضع العمال حالياً بالنادي، أن كل زملائه وإخوانه بخير، وأن الإدارة تقدم لهم الدعم المعنوي والمادي بجانب توفير الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها، مبيناً أنه تم تعقيم كامل لمباني النادي والغرف مع توفير أدوات التعقيم والقياس الحراري حرصاً على سلامتهم، وأضاف فايكال:إدارة النادي تتواصل معنا وتطمئن على أوضاعنا وتقدم لنا المساعدات، كما يتعاملون مع الجميع بتقدير لذلك فإن كل عامل الآن مطمئن رغم الجائحة العالمية.