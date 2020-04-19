الظفري: ملتزمون باستقرار العاملين في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي، حرص إدارة النادي على الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، لاعتبارات عديدة من بينها النواحي الإنسانية، مشيراً إلى أن إدارة النادي حريصة على توفير كل سبل الراحة والاستقرار لمنتسبي النادي، بغض النظر عن توقف العمل في الفترة الحالية، وقال إن التعامل الإنساني والالتزام بالتعاقدات مع العاملين جزء من مسؤوليات إدارة النادي، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين، وأشار الظفري إلى أن إدارة النادي، تذهب أبعد من الالتزام بالتعاقدات مع العاملين في النادي، من خلال تفقد أحوالهم يوماً بعد يوم، وتعمل على تقديم أي مساعدات يحتاجونها، وعبر الظفري، عن تقديره لكل المؤسسات الرياضية في الدولة والتي تحرص دائماً على توفير أفضل سبل الاستقرار للعاملين فيها، وهي جزء من منظومة متكاملة تعبر عن الوجه الحضاري والنهج الإنساني للدولة.