محمد الشامسي لـ «البيان الرياضي»: أُفضّل إلغاء الدوري والتركيز على الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة والمنتخب الوطني لكرة القدم أنه يفضل إلغاء الدوري هذا الموسم في ظل الظروف الحالية التي فرضها تفشي فيروس «كورونا»، التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والتركيز على الاستعداد للموسم المقبل كون الصحة وسلامة المجتمع الأهم في الوقت الحالي رغم حزن جميع اللاعبين لتوقف النشاط الرياضي والابتعاد عن كرة القدم.

وشدد في حواره مع «البيان الرياضي» على ضرورة وقوف اللاعبين مع الأندية في الظروف الاستثنائية الصعبة نتيجة توقف النشاط بتخفيض الرواتب، مشيراً إلى أنه يملك طموحات كبيرة في عالم الساحرة المستديرة بأن يصبح الحارس الأول للكرة الإماراتية، ويأمل التتويج مع الوحدة بلقب دوري الخليج العربي وإهداء جماهيره الوفية المزيد من البطولات في المستقبل.

وقال الشامسي عن رؤيته لمصير الموسم الحالي: «من وجهة نظري إلغاء الدوري أفضل حالياً لأن الصحة هي الأهم وتنفيذاً لتعليمات الجهات المعنية حتى لا يقع أحد في موقف محرج في ظل انتشار فيروس «كورونا»، لست مع استكمال الدوري خصوصاً وأن الأندية توقفت لفترة اقتربت من الشهر وهي فترة طويلة وبالتالي في حال اتخاذ قرار باستئناف المسابقة ستعود الفرق للإعداد من البداية وهو أمر صعب للغاية، كما أنها فرصة جيدة للأندية لمراجعة حساباتها والاستعداد للمرحلة المقبلة».

وأضاف: «بالطبع شباب الأهلي سيكون أكثر المتضررين نظراً لأنه كان يتصدر الدوري ولديه فرصة للفوز باللقب بعكس الأندية الأخرى التي سيكون الضرر عليها أقل، وإن كانت أندية منها الوحدة قد استعادت الكثير من مستواها خلال النصف الثاني من الموسم قبل قرار التوقف وتضررت لهذا الشيء».

مبادرة

وأشار الشامسي إلى تقبله قرار تخفيض رواتب اللاعبين، كاشفاً عن أن الوحدة بدأ بالفعل في اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل اتخاذ القرار من جانب اتحاد الكرة وسط موافقة وترحيب من اللاعبين، وقال: «تخفيض الرواتب أمر طبيعي وتقبلنا هذا القرار خصوصاً وأن الجميع يعلم مدى الصعوبات التي فرضتها الظروف الحالية، وشخصياً أرى أن تخفيض الراتب أقل ما يمكن أن أقدمه لنادي الوحدة بيتي الذي تربيت فيه لأنني أريد رد الجميل للنادي».

وأضاف: «بادرنا كلاعبين بهذا الأمر كذلك عبر «قروب» بين اللاعبين، واللاعبون الكبار تحدثوا معنا وأكدوا أن النادي يحتاجنا في هذه الظروف الصعبة وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الموافقة على تخفيض الراتب لأنه أمر طبيعي ومنطقي، والأمور سارت بشكل طيب في ظل موافقة الجميع».

وأوضح الشامسي أنه تعلم الكثير من تواجده بجانب حراس كبار مثل علي خصيف وخالد عيسى في المنتخب الوطني، وقال: «بالطبع أملك الكثير من الطموحات مع المنتخب الوطني والوحدة، لأني ما زلت لم أحقق شيئاً في كرة القدم ولذلك أركز في العمل على رفع مستواي، واستفدت كثيراً من خبرات علي خصيف وخالد عيسى واستمع دائماً لنصائحهما الإيجابية سواء داخل الملعب أو خارجه».

برنامج

وتحدث الشامسي عن يومه في ظل التوقف والحجر الذي فرضه انتشار فيروس «كورونا» قائلاً: «ننفذ التدريبات عبر برنامج تأهيلي عن طريق الفيديو مع مدرب اللياقة البدنية بالنادي ومتابعة من الجهاز الفني، وبالطبع التوقف أثر سلبياً على الجميع، ولكننا نحاول قدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية، رغم صعوبة الأمر خصوصاً كحارس مرمى حين أتدرب بمفردي»، موضحاً أن «التوقف ووجود وقت فراغ أكبر جعلني أتعلم طهي العديد من المأكولات والمشاركة في الأعمال المنزلية عقب انتهاء التدريبات التي تستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين يومياً، وأصبحت أتقن طهي أكلة «التاكو» المكسيكية، إضافة إلى المعكرونة».

وشدد الشامسي على ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع والالتزام بالبقاء في المنزل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتعامل بجدية مع الأمر للحد من انتشار الفيروس في ظل الجهود التي تبذلها الدولة وأفراد القطاع الطبي الذين يستحقون الشكر والتقدير على ما يقدمونه من تضحيات لمكافحة الوباء، معرباً عن ثقته بأن العالم سيتمكن من تخطي جائحة «كورونا» سريعاً.