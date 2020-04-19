داسيلفا: أتواصل مع لاعبي كلباء «أونلاين»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أكد الأورغواياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أنه يتابع تمارين لاعبي فريقه «أونلاين»، ويتواصل معهم عبر تطبيق «الفيديو كول»، مشيراً إلى أنه ومنذ إعلان توقف مسابقة دوري الخليج العربي، بسبب جائحة «كورونا» خلال شهر مارس الماضي قام بوضع برنامج، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإدارة للفريق، وتم تبليغ كل لاعبي النمور ببرنامج الإحماء والتمارين المنزلية، والتي تستمر لخمسة أيام ومنحهم راحة ليومين، وأشار داسيلفا إلى أن التمارين المنزلية بالتأكيد لا تعطي اللاعبين الجاهزية الكاملة لكنها «شر لا بد منه وعلى الجميع الالتزام بها خصوصاً أن الظروف فرضتها عليهم خلال فترة الحجر المنزلي».

وحول كيفية قضاء يومه في ظل الحجر الصحي الحالي، أشار مدرب كلباء إلى أنه يتبع أيضاً تمارين إحماء، إلى جانب المشي داخل باحة منزله، مؤكداً أنه يعتبر نفسه سعيداً لوجود جميع أفراد أسرته معه في الإمارات بوجود زوجته وأبنائه تياغو وخورخي مساعده في تدريب كلباء إلى جانب وجود إحدى بناته في دبي، منوهاً بأنه يتبع إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى ويحترم كل التعليمات التي وضعتها الدولة، متخذاً الحذر وواضعاً الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون سبباً في إيذاء الآخرين.

ووجه داسيلفا تحية للأطقم الطبية، التي تكافح للقضاء على فيروس «كورونا» في الإمارات، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه حكومة الإمارات للتخفيف على الدول التي تفشى فيها وباء «كورونا» بشكل كبير، مشيراً إلى أن هذا العمل غير مستغرب من القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تسعى دائماً لإغاثة ودعم المحتاجين.