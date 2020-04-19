استطلاع « البيان »: 62.5 % التمديد للاتحادات الرياضية حتى 2021 أفضل

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أيد %62.5 من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، التمديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية حتي 30 يونيو 2021 ، «أولمبياد طوكيو» ، رغم أن فترة مجالس إدارة الاتحادات الحالية تنتهي في 30 يونيو 2020. وذلك لظروف تفشي فيروس «كورونا» والذي أدى لتأجيل «الألعاب الأولمبية». وفي المقابل لم يرحب 37.5 % من المشاركين في الاستطلاع بالتمديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وناقشت «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: هل تؤيد التمديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية في الوقت الراهن بسبب «كورونا»؟

واتفق 60 % من المشاركين على الموقع الإلكتروني على ضرورة التمديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالدولة، وتأجيل الانتخابات نظراً لتأجيل الأولمبياد للتدابير الاحترازية الحالية، لمواجهة فيروس «كورونا»، مقابل 40 % أشاروا إلى عدم ضرورة التمديد لمجالس إدارات الاتحادات.

وفي «تويتر» أيد 65 % من المشاركين التمديد لمجالس إدارات الاتحادات، في حين أن 35 % رأوا أنه لا توجد ضرورة لتمديد فترة مجالس إدارات الاتحادات.

وأكد سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة أن الجمعيات العمومية للاتحادات هي الجهة المنوط بها تحديد موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة في الفترة الماضية، ولكن تم تأجيلها لإشعار آخر، نظراً للظرف الصحي الراهن، وقال: أتوقع في حال لو طالت مدة التأجيل عن 3 أشهر، فسيتم تعويض المجلس الحالي بهذه المدة.

وأضاف: الاتحادات والجمعيات العمومية تخضع لطبيعة الظرف الصحي الراهن، والاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 اتفقت على تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من الدورة الأولمبية ولكنها تأجلت إلى 2021 لتفشي وباء «كورونا»، وعموماً من حق الاتحادات تأجيل انتخاباتها لحين إقامة الأولمبياد.