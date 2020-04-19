«المحترفين» تناقش سيناريوهات الدوري اليوم

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

يناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه اليوم «عن بُعد» برئاسة عبد الله الجنيبي، سيناريوهات المرحلة المقبلة لبطولة دوري الخليج العربي، حيث ستقدم اللجنة الفنية عدة سيناريوهات، منها استكمال الدوري في سبتمبر المقبل، لصعوبة الاستكمال في مايو أو يونيو المقبلين، على أن ينطلق الموسم الجديد خلال أكتوبر، نظراً لوجود تصور من الاتحاد الآسيوي لاستكمل دوري أبطال آسيا في أغسطس والتصفيات المشتركة للمنتخبات في أكتوبر، وسيتم رفع رأي مجلس إدارة رابطة المحترفين إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الدوري قبل نهاية أبريل.