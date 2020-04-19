5285 دقيقة.. خالد عيسى الأكثر مشاركة بـ«الأبطال»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

5285 دقيقة.. عمر مشاركة خالد عيسى حارس مرمى المنتخب ونادي العين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم منذ عام 2014، ما وضعه على رأس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالدقائق في دوري أبطال آسيا منذ عام 2014 وحتى الآن، وفق إحصائية صادرة عن الاتحاد الآسيوي.

وتصدر خالد عيسى القائمة، متقدماً على ياسر الشهراني لاعب الهلال السعودي، الذي جاء ثانياً بـ 5209 دقائق، وبفارق 76 دقيقة، وفي المركز الثالث، حل البرازيلي إليكسون لاعب غوانزهو الصيني بـ 5054 دقيقة، يليه الكوري كوون سون حارس كاشيما انتلرز الياباني بـ 4815 دقيقة، وفي المركز الخامس مدافع العين إسماعيل أحمد، بـ 4688 دقيقة، وسادساً الصيني زهانغ لينبينغ لاعب غوانزهو. وشارك خالد عيسى مع العين في دوري أبطال آسيا منذ انضمامه إلى «الزعيم» من الجزيرة في 59 مباراة في البطولة القارية، على مدار 7 مواسم، إذ شارك في أول موسم له مع العين في دوري الأبطال في 11 مباراة بـ 965 دقيقة، وفي 2015، شارك في 8 مباريات، بإجمالي 720 دقيقة، وفي 2016، التي شهدت تأهل العين للمباراة النهائية، ولعب خالد عيسى 14 مباراة، بإجمالي 1260 دقيقة.

وفي 2017 خاض 10 مباريات بـ 900 دقيقة، وشهدت موسم 2018 مشاركة اللاعب في 8 مباريات، بإجمالي 720 دقيقة، وفي 2019 لعب 6 مباريات، بإجمالي 540 دقيقة، بينما شارك في الموسم الحالي، الذي لم يكتمل بعد في مباراتي الجولتين الأولى والثانية بـ 180 دقيقة.