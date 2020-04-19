15 سيارة إسعاف من أندية الشارقة لـ«هيئة الطوارئ والأزمات»

المصدر: (الشارقة – البيان الرياضي)

وجه مجلس الشارقة الرياضي أندية الإمارة بتوفير 15 سيارة إسعاف، لخدمة جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لمكافحة فيروس «كورونا»، تأكيداً لدورها المجتمعي في ظل توقف التجمعات والأنشطة التزاماً بالقرارات الاحترازية على مستوى الدولة، وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن المجلس حريص على أن يكون له دور بارز وفعال مع أنديته الرياضية والتخصصية في المجتمع، خلال هذه الفترة تماشياً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.