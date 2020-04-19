البدواوي: رواتب العمال خـــط أحمر

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، أن المرتبات الشهرية لعمال النادي تعتبر خطاً أحمر لن يتم المساس بها إطلاقاً، وقال إن النادي حرص على تزويد العمال ودعمهم بجميع المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية الأخرى التي تكفي لمدة 3 أشهر وذلك من منطلق إنساني، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية سيخضع جميع العاملين في النادي للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف البدواوي لـ «البيان الرياضي»، أن النادي منح العاملين والبالغ عددهم 26 شخصاً حرية الاختيار لمن يرغب في العودة إلى بلده، إلا أن الجميع آثر البقاء، نظراً لتوفر أعلى معايير الصحة والسلامة في الدولة.

ولفت البدواوي إلى أنه تم استثمار فترة التوقف لاستكمال أعمال الصيانة على مستوى المنشآت والإنارة للملعب الرئيسي، كما ستتم مباشرة العمل في إنشاء الملعب الفرعي للفريق الأول.