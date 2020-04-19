المدفع: الاستقرار النفسي والأسري مهم للرياضيين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وجّه خالد جاسم المدفع نائب رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين، وأكد المدفع أن الاستقرار النفسي والأسري لكل الرياضيين، بالشارقة، أمر مهم، وهو ما أكد عليه سموه، وتبنيه، مبدأ عدم المساس بمستحقات كافة الرياضيين والعاملين في الحقل الرياضي بالإمارة، في ظل الأوضاع الصعبة الحالية لانتشار فيروس «كورونا»، وقال: إن هذا ليس بغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة، فسموه سباق في الخير وفي دعم كافة فئات المجتمع، وليس غريباً أيضاً على حكومة الشارقة، التي تستهدف المحافظة على بيئة مستقرة محفزة لتحقيق النجاحات التي تليق بحجم الدعم المرصود وتتناسب مع حجم طموحات دولة الإمارات، وحرص المدفع على توجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لمساندته ودعمه للرياضة والرياضيين بالإمارة.