أنديتنا.. رعاية مثالية للعمال والموظفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطلقت أندية دوري الخليج العربي العديد من المبادرات الإنسانية والإجراءات المتنوعة بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين بها إداريين وفنيين وعمال وسط ظروف صعبة خلفها تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مختلف الدوريات الأوروبية، بعض الأندية إلى تسريح عدد من موظفيها أو التخفيض من رواتبهم لمواجهة تداعيات الأزمة.

ولا تقتصر الرعاية المثالية للعمال في أندية دوري الخليج العربي على الالتزام بدفع الرواتب والحفاظ على العقود المبرمة مع جميع العاملين بل قامت بالعديد من الإجراءات الوقائية لحمايتهم من خطر انتشار الفيروس، وعلى سبيل المثال، حرص نادي النصر على تعقيم جميع مرافق النادي والحافلات من قبل شركة متخصصة ومعتمدة من بلدية دبي، وتركيب 72 جهاز تعقيم في كافة مرافق النادي وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على كافة العمال والموظفين إجراء الفحوصات الطبية لهم، والتحاق 66 موظفاً بدورة تكوينية عن بعد نظمتها جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية والطب ليكونوا سفراء مكافحة الفيروس، إلى جانب اعتماد نظام العمل عن بعد للموظفين ونشر 44 محتوى عبر قنوات التواصل الاجتماعي للتوعية والوقاية من خطر انتشار الفيروس.

ووجّه مجلس الشارقة الرياضي، مجالس الإدارات في أندية إمارة الشارقة، بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال.

وأصدر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي توجيهاته، من خلال تعميم وجه لجميع الأندية، مؤكداً فيه ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع جميع العاملين، وعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بإنهاء التعاقدات قبل التنسيق المباشر مع المجلس، مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين، نظراً لتحويل المخصصات الخاصة لكل نادٍ من قبل المجلس في الموعد المحدد من دون استقطاع حتى في ظل توقف الأنشطة الرياضية والالتزام في المنزل، والعمل عن بعد.

وذكر أن المجلس يحرص على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين في أنديته، ويأتي ذلك ضمن أولوياته، ويمثّل ترجمة للدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأكد عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي أن القرار الخاص بضرورة الالتزام برواتب العاملين في الأندية هو قرار إنساني في المقام الأول.