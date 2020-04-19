البحر: شباب الأهلي ملتزم بالعقود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد أحمد البحر مدير الموارد البشرية بنادي شباب الأهلي، تطبيق التوجيهات الحكومية وشبه الحكومية في التعامل مع الموظفين والعاملين في الأندية الرياضية خلال الأزمة الحالية التي يعيشها العالم، وشدد على حرص إدارة النادي على الالتزام التام بالعقود الموقعة، مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين، في ظل الظروف الاستثنائية، وأضاف أن هذا الالتزام برواتب العاملين من إداريين وعمال، ضروري للحفاظ على استقرار أوضاعهم في القطاع الرياضي، ورسالته المجتمعية، والحفاظ على العنصر البشري والاستقرار المهني والأسري، وبث روح الطمأنينة في نفوس العاملين، ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود لعبور الفترة الحالية، وأوضح ضرورة تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين في النادي، وأهمية نشر الطمأنينة في نفوس العاملين والموظفين بالنادي، وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم، والتي تتم حالياً عن بعد، حتى نواجه المتغيرات الحالية، وحتى زوالها من كافة دول العالم.