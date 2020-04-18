عبدالله رمضان وطلال فهد يُمثلان الإمارات في بطولة «فيفا» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رشح اتحاد الكرة عبدالله رمضان نجم منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، وطلال فهد عبدالرحمن للمشاركة في بطولة كرة القدم الإلكترونية «FIFA 20» التي يُنظمها ويُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من 21 إلى 25 الجاري بمشاركة واسعة من مختلف الاتحادات الوطنية.

وتأتي البطولة ضمن مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث سيتم تخصيص مبلغ جائزة البطولة لإحدى المؤسسات الخيرية.

وقال محمد ين هزام الأمين العام لاتحاد الكرة:«نحرص دائماً على المشاركة والتفاعل مع المبادرات الخيرية التي تقترحها الاتحادات الدولية والقارية الرياضية لمواجهة فيروس كورونا والتعاون معهم في هذا الشأن خاصة للتأثير الكبيرة والمباشر للرياضة وكرة القدم تحديداً على كل أفراد المجتمع في مختلف دول العالم».

وأشاد الأمين العام بالخطوات والإجراءات التي يقوم بها «فيفا» للمحافظة على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير وتواصله المستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لاطلاعهم على آخر المستجدات والإرشادات الخاصة بالشأن الكروي.