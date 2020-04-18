كريستيان كاريمبو ينضم لمبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم كريستيان كاريمبو نجم منتخب فرنسا بطل كأس العالم 1998 ولاعب نادي ريال مدريد السابق إلى مبادرة التدريب في المنزل" خلك نشيط، وخلك سليم" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن كاريمبو دعمه إلى المبادرة عبر مقطع فيديو نشره المجلس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللاعب الفرنسي:" أنا كريستيان كاريمبو، أهلا أصدقائي في دبي والإمارات، حافظوا على صحكتم ولا تنسوا التدريب في المنزل، خليكم نشيطين وخليكم سالمين."

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وتضم قائمة النجوم العالميين الذين انضموا إلى المبادرة ريان غيغز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا عدة مرات، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً، الإيطالي بييرلويجي كولينا أفضل حكم في العالم سابقا ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده و أندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة والبرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق.

والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي، وباتريك كلوفيرت النجم السابق للمنتخب الهولندي واندية أياكس أمستردام وميلان وبرشلونة و أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني المعار الى نادي بروسيا دورتموند الألماني وماركو ماتيرازي بطل العالم مع منتخب إيطاليا لكرة القدم 2006 والنجم السابق لنادي انتر ميلان والنجم الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون لاعب مانشستر يونايتد وانتر ميلان سابقا ومواطنه خافيير زانيتي القائد السابق لمنتخب الأرجنتين وانتر ميلان ونائب رئيس النادي حاليا.