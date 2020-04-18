25 % تراجعاً في القيمة السوقية لأجانب دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تراجعت القيمة السوقية للاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي بنسبة 25% حسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين، من خلال عقودهم وتقديم مختلف المعلومات المتعلقة بمسيرتهم الكروية الاحترافية.

ويؤكد متخصصون في التسويق والاستثمار الرياضي، أن اللاعبين هم الطرف الأكثر تضرراً جراء توقف النشاط الكروي، بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوباء سيكون لها تأثير مباشر على القيمة السوقية للاعبين والأندية وحتى الدوريات، إضافة إلى أن سوق الانتقالات سيشهد ركوداً غير مسبوق لعوامل عدة منها خفض الأندية لسقف تعاقداتها نظراً لوضعيتها المادية الصعبة.

ويعد تراجع القيمة السوقية وأسعار اللاعبين ظاهرة عالمية ولا تقتصر على دوري الخليج العربي، حيث كشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية في نيوشاتيل (مرصد كرة القدم) أن جائحة فيروس «كورونا» التي تسببت في تعليق مسابقات كرة القدم حول العالم، والتي أثرت بشكل مباشر في سوق الانتقالات ستؤدي إلى تراجع بـ 28% في أسعار اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحلول نهاية يونيو المقبل. وبالتالي، ستنخفض القيمة الإجمالية للاعبين على مستوى البطولات الخمس الكبرى بنسبة 28%، من 32.7 إلى 23.4 مليار يورو (انخفاض 9,3 مليارات يورو) في حال عدم لعب أي مباراة وعدم تمديد أي عقد حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وعلى سبيل المثال فإن قيمة انتقال بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ستنخفض إلى نصف قيمته تقريباً، من 65 مليون يورو إلى 35 مليون يورو، وأخذت الدراسة بعض العوامل الأساسية في تحديد قيمة اللاعب مثل العمر ومدة العقد والمسار الوظيفي والأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

وقدّرت الدراسة خسائر الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات في ألمانيا وانجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بعشرات الملايين، واستعرضت أبرز الخسائر في بعض الأندية مثل أولمبيك مرسيليا الذي سيسجل تراجعاً في قيمة لاعبيه بنسبة 38% أي بنحو 97 مليون يورو، وباريس سان جيرمان بـ 31,4% ( 302 مليون يورو) وريال مدريد 31,8% (350 مليون يورو) وبرشلونة 31,3% (366 مليون يورو).

تراجع محلي

ومحلياً تراجعت القيمة السوقية لأندية دوري الخليج العربي بـ13,2% حالياً، مقارنة عما كانت عليه في 1 أكتوبر 2019 وبالأرقام من 157,13 مليون يورو إلى 136,4 مليون يورو وسجل نادي خورفكان أعلى نسبة تراجع بـ43,6% ثم الجزيرة بـ30,6% والوصل بـ27,1% وشباب الأهلي بـ25,6% وعجمان بـ22,7% والنصر 19,8%، وحسب موقع «ترانسفير ماركت» لم يشمل هذا التراجع 5 أندية وهي العين والوحدة وبني ياس وحتا والفجيرة.

نسب متفاوتة

وسجلت القيمة السوقية لجميع اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي انخفاضاً من 94,2 مليون يورو قبل أزمة فيروس «كورونا» إلى 70.8 مليون يورو في الوقت الحالي أي بنسبة تقدر بنحو 25%، وشمل التراجع كل اللاعبين دون استثناء ولو بنسب متفاوتة، وسجل نادي الوصل أكبر نسبة تراجع في القيمة السوقية للاعبيه بـ40,7%، حيث انخفضت من 6,5 ملايين يورو إلى 3,85 ملايين يورو بسبب التراجع الحادّ في القيمة السوقية للاعبه الإكوادوري فرناندو غايبور من 2,5 مليون إلى 1,2 (52%) ومهاجمه البرازيلي ويلتون من 2 مليون إلى 1,4 (30%) والبرازيلي لوكاس غالفاو من 1,5 مليون إلى 950 ألف يورو (36,7%) والألماني كريستيان تراش من 500 ألف على 300 ألف يورو (40%) وفابيو ليما الذي أصبح لاعباً إماراتياً في الانتقالات الشتوية الأخيرة من 3 ملايين إلى مليوني يورو.

حتا الثاني

وسجل نادي حتا ثاني أكبر نسبة تراجع للقيمة السوقية للاعبين بـ40,4% (من 4,9 ملايين يورو إلى 2,92 مليون يورو) واحتل لاعبه البرازيلي نيلتون المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تراجعاً في دورينا بـ53,3% ( من 3 ملايين إلى 1,4 مليون يورو)، بينما تراجعت القيمة السوقية للاعبه دانيال أمورا من 900 ألف يورو إلى 725 ألف، وصامويل روزا من 500 ألف إلى 400 ألف ومثله زميله كلايتون.

سياني في الصدارة

وتراجع القيمة السوقية للاعبي عجمان بـ34,18% (من 4,9 ملايين يورو إلى 3,225 ملايين يورو) وتصدر لاعبه الكامروني سيباستيان سياني قائمة اللاعبين الأكثر تراجعاً من بين لاعبي دورينا بـ54,2% (من 1,2 مليون يورو إلى 550 ألف يورو)، فيما انخفضت قيمة لاعبه الغمبي بوبكر تراولي من 1,5 مليون يورو إلى 950 ألف يورو والغاني ويليام أوسو من 1,3 مليون إلى 1 مليون والبرازيلي فاندر فييرا من 900 ألف يورو إلى 725 ألف يورو.

رباعي

وتراجعت القيمة السوقية للرباعي الأجنبي لنادي الجزيرة من 8,9 ملايين يورو إلى 5,9 ملايين يورو أي ما يعادل نسبة 33,7%، حيث تراجعت قيمة اللاعب البرازيلي كينيو من 5 ملايين يورو إلى 3,2 ملايين يورو (36%) والجنوب أفريقي ثلاني سيريرو من 1,5 مليون يورو إلى 1 مليون يورو والمغربي مراد باتنا من 1,2 مليون يورو إلى 800 ألف يورو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش من 1,2 مليون يورو إلى 900 ألف يورو.

تراجع نصراوي

وسجلت القيمة السوقية للاعبي النصر تراجعاً بـ27,1%، يتقدمهم الهولندي براندلي كواس الذي خسر 1,2 مليون يورو في قيمته من 4 ملايين يورو إلى 2,8 مليون يورو (30%) والبرتغالي توزي من 3 ملايين يورو إلى مليونين فقط (33,3%) والإسباني ألفارو نيغريدو من مليوني يورو إلى 1,6 مليون يورو، والتشيلي بافيز من 1,7 مليون يورو إلى 1,4 مليون يورو، فيما سجل لاعبو شباب الأهلي نسبة تراجع بـ25,3% (من 9,45 ملايين يورو إلى 7,05 ملايين يورو)، وتفصيلاً انخفضت القيمة السوقية للبرازيلي ليوناردو من 4,2 ملايين يورو إلى 3,2 ملايين يورو والأرجنتيني كارتابيا من 2 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، والمالدوفي لوفارنو من 2 مليون يورو إلى 1,6 والإسباني بيدرو كوندي من 1,25 مليون يورو إلى 950 ألف يورو.

23.6

وتراجعت القيمة السوقية لرباعي العين بـ23,6% (من 11 مليون يورو إلى 8,4 ملايين يورو) وفي مقدمتهم المجري جوجاك الذي تراجع من 2,5 مليون يورو إلى 1,6 مليون يورو (36%)، والياباني شيوتاني من 2,5 مليون يورو إلى مليوني يورو، والطوغولي لابا من 3 ملايين إلى 2,4 مليون يورو، وإسلام خان من 3 ملايين يورو إلى 2,4 مليون يورو.

20 %

وسجل لاعبو اتحاد كلباء تراجعاً في قيمتهم السوقية بـ 20% (من 8,15 ملايين يورو إلى 6,52 ملايين يورو)، وفي مقدمتهم الهولندي نافاروني فورو، الذي تراجع من 1,75 مليون يورو إلى 1 مليون يورو (42,9%) فيما تراجع ريكاردو غوميز بـ200 ألف يورو فقط (من 3 ملايين إلى 2,8) والمهاجم مالابا من 2,5 مليون يورو إلى مليوني يورو والبرازيلي واندرسنون من 900 ألف يورو إلى 725 ألف يورو.

انخفاض محدود

وشهدت القيمة السوقية لرباعي الشارقة تراجعاً محدوداً بـ13,6% فقط ( من 12.5 مليون يورو إلى 10,8 ملايون يورو)، حيث لم تتراجع القيمة السوقية لايغور كورنادو نجم الفريق إلا بـ200 ألف يورو (من 5 ملايين إلى 4,8 ملايين يورو)، وريان مينديز من 2,5 مليون يورو إلى مليوني يورو (20%)، والأوزبكي شوكوروف من 2 مليون يورو إلى 1,6 مليون يورو وكايو لوكاس من 3 ملايين يورو إلى 2,4 مليون يورو) مقابل 10,8% فقط للاعبي الوحدة ( من 5,77 ملايين يورو إلى 5,15 ملايين يورو) وانخفضت القيمة السوقية للاعبه البلجيكي من أصل كونغولي مبوكو من 3,5 ملايين يورو إلى 3,2 ملايين يورو والكوري تشانغ يو ريم من 1 مليون يورو إلى 950 ألف يورو ومواطنه ميونغ يو لي من 775 ألف يورو على 600 ألف يورو والإسباني غاسابار زامورا من 500 ألف يورو إلى 400 ألف يورو.

4 أندية

وتراجعت القيمة السوقية لأجانب خورفكان بـ22% (من 2,850 مليون يورو إلى 2,175 مليون يورو) وبني ياس بـ17,26% (من 4,2 ملايين يورو إلى إلى 3,47 ملايين يورو)، والفجيرة بـ19% (من 2,75 مليون يورو إلى 2,22 مليون يورو) والظفرة بـ17% (من 1,62 مليون يورو إلى 1,35 مليون يورو).