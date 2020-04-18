رازوفيتش: الإمارات تبهرني دائماً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة، عن مواصلة فريقه تدريباته الفردية بكل جدية، بطموح مواصلة مباريات دوري الخليج العربي في الوقت الذي يحدده اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إلى أن إلغاء الموسم لن يكون عادلاً لفريقه وجميع فرق المحترفين، وكشف سر تفوق فريقه في الموسم الحالي والنتائج الجيدة التي حققها، متمنياً الفوز بالكأس الغالية.

وثمن رازوفيتش جهود الدولة في محاربة فيروس «كورونا» المستجد، ذاكراً أنها جهود مقدرة وتسهم في سلامة المجتمع، وأشار إلى أن أكثر ما لفت انتباهه وكان مبهراً له هي عملية التعقيم بجانب تعدد مراكز المسح، وقال: الإمارات تبهرني دائماً، أنا سعيد لوجودي بأرضها وكذلك أسرتي، وفخور بأن أكون جزءاً من عائلة كرة القدم بها، والإمارات قادرة بإمكاناتها على تجاوز هذه الأزمة العالمية قريباً.

وأكد رازوفيتش أنه شدد على لاعبيه ضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية لأنهم لاعبون محترفون، وأن الوضع الصحي المتأزم في العالم بأجمعه لا يعني التوقف عن التمارين، مبيناً أنه يقوم بتجهيز لاعبيه للعودة إلى مباريات الدوري في أي وقت وقال: أرسل خطة التدريبات المنزلية يومياً إلى اللاعبين وأتابع تنفيذها بمساعدة من الجهازين الإداري والفني، ووضعت برنامجاً خاصاً للتدريبات التي تساعد اللاعب على المحافظة على لياقته البدنية، صحيح أن هذه التمارين لا تقارن بتدريبات الملعب ولا تجهز اللاعب بالطريقة المطلوبة ولكنها أفضل من التوقف النهائي، وهي الخيار الوحيد الذي نمتلكه حالياً وبعد انتهاء هذه الفترة الصعبة و«الكئيبة» يمكننا أن نكمل إعدادنا في ملعبنا بمستوى أفضل.

وعلق رازوفيتش على وجود احتمال بإلغاء مباريات الموسم قائلاً: كل شيء وارد بالنسبة لي، لقد ذكرت أننا نضع احتمالاً أول بمواصلة المباريات حتى لا نتوقف عن التمارين، لكنني أعلم أن الإلغاء وارد، العودة للمباريات قرار تحدده الجهات المختصة، وهم بالتأكيد سيتخذون القرار الذي يتناسب مع المصلحة العامة.

وأضاف: على المستوى الشخصي أتمنى إكمال الدوري لأن الإلغاء لن يكون عادلاً، العدل في المواصلة حتى تحقق الفرق الطموحة أهدافها وتكمل تنافسها على نيل اللقب أو الفوز بمركز متقدم، وحتى نرى من يبقى ومن يهبط، لكنني أعود وأقول إن الوضع الذي نعيشه يضعنا أمام كل الاحتمالات، أنا على ثقة بأن الجميع يرغبون في العودة للمباريات وأعلم أيضاً أن صحة الإنسان هي أولوية، عموماً علينا أن نصبر لنرى ما سيحدث.

وعن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة قال رازوفيتش: أكثر ما أتمناه خوض هذه المباراة في أقرب فرصة، وننتظر موعدها، ذاكراً أنه خسر لقب النسخة الماضية ويريد التعويض في هذا النهائي للتتويج ببطولته الأولى في الكرة الإماراتية.

وأضاف: سمعت أن هنالك مقترحات عدة للنهائي لكنني أرى أن الوقت المناسب حال استئناف النشاط هو خواتيم الموسم وقبل نهاية الدوري بقليل.

أجواء

وعن سر تألق الظفرة في الموسم الحالي قال رازوفيتش: اللاعبون يقاتلون دائماً بحثاً عن الانتصارات، كما أن الفريق يضم «خلطة» جيدة من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة، والتألق يعود إلى الأجواء الجيدة داخل النادي وتضافر الجهود والعمل سوياً يداً واحدة بداية من إدارة النادي والجهاز الفني والجهاز الإداري والجمهور، وروح العائلة تسيطر على الجميع.

قراءة

وأشار مدرب الظفرة إلى التزامه التام بالتوجيهات الاحترازية وأكد أنه يقضي يومه في المنزل، ويقوم بالقراءة مع أداء تدريبات فردية، بجانب متابعة تدريبات اللاعبين ومشاهدة المباريات.