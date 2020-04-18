نهيان بن زايد يشيد بالجهود الوطنية لخط الدفاع الأول ضد «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020 الذي تم عقده عن بعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة سير الخطط والمبادرات الرياضية ومناقشة مستجدات مراحل عمل القطاع الرياضي في إمارة أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع توجه سموه بالشكر للقيادة الرشيدة ودورها الريادي في دعم استمرارية منظومة الأعمال والخدمات عن بعد، عبر خططها التقنية وتطبيقاتها الذكية في جميع ممارسات العمل اليومي وبكافة المجالات، وأشاد سموه بالجهود الوطنية الكبيرة لخط الدفاع الأول المتمثل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات المختصة، في ظل تفانيهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

واطلع سموه على مقترح أجندة الفعاليات الرياضية لعام 2020 - 2021، وقرر المجلس التأكيد على استمرار إيقاف الفعاليات والأنشطة الرياضية في أبوظبي حتى إشعار آخر.

وتم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق المقدم من د.عارف سلطان الحمادي رئيس اللجنة، وقرر المجلس استحداث إدارة الامتثال والرقابة على الأندية ضمن الهيكل التنظيمي لمجلس أبوظبي الرياضي، والتأكيد على أهمية دور ومتابعة مجالس إدارات الأندية في مراقبة الصرف والالتزام بالميزانيات السنوية المعتمدة وضرورة تسديد كل الالتزامات المتراكمة عليها قبل بداية الموسم المقبل.

وأكد المجلس ضرورة تطوير آليات التدقيق الداخلي والخارجي وتفعيل دور لجان التدقيق بكافة أندية أبوظبي، وتكليف محمد الرميثي نائب الرئيس بالاجتماع مع الأندية لمتابعة التطبيق .

واطلع سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على المبادرات والحملات التي يقدمها المجلس والمحفزة على ممارسة الرياضة عن بعد مع الالتزام المنزلي ضمن حملة «خلك في البيت»،ودعا سموه إلى مواصلة تقديم المبادرات الرياضية المجتمعية عن بعد، ودعم قطاع الرياضة بكافة الخدمات والبرامج التطويرية.