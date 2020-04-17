«الآسيوي»: لا إلغاء لدوري الأبطال واستكمال المباريات بلا جماهير

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، لن يتم إلغاؤهما، كما يردد البعض، وإنما سيتم استكمال المنافسات خلال الفترة المقبلة، فور الاطمئنان على الوضع الصحي في دول آسيا، بعد أن تسبب فيروس «كورونا» في توقف الأنشطة مؤخراً.

وأكد الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه لا يستبعد إقامة البطولتين من دون جماهير، وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي مصمم على استكمال البطولتين، رغم أزمة «كورونا»، لأسباب رياضية وتجارية، حيث إن الرعاة لهم حقوق تسويقية، لا بد من احترامها.

وقال: الوقت ما زال متاحاً لاستكمال البطولتين، في إشارة إلى أن الموعد المناسب قد يكون في شهر أغسطس المقبل. وأضاف: البرمجة الجديدة للمسابقتين، سيتم الإعلان عنها أواخر الشهر الجاري، بعد أن تم الإعلان قبل أيام عن تأجيل جميع مباريات شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس «كورونا». ويوجد عدد من المقترحات بشأن إقامة المباريات عند الاستكمال، منها إقامتها في ملاعب محايدة.

وتعتبر حظوظ فريق الوحدة الأوفر من بين أنديتنا في التأهل إلى دور الـ 16، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الأهلي السعودي متصدر المجموعة بالرصيد نفسه، وفي المجموعة الثانية، يحتل شباب الأهلي المركز الثالث من دون نقاط، بعد باختاكور والهلال، بينما يملك الشارقة نقطة واحدة في المجموعة الثالثة، مقابل 6 نقاط للتعاون السعودي المتصدر، ويحتل العين المركز الأخير في المجموعة الرابعة، من دون نقاط.