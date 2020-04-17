42 لاعباً ومشجعاً في انطلاقة «تحدي النجوم» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة «تحدّي النجوم» لكرة القدم (الافتراضية)، التي تنظمها رابطة المحترفين من خلال لعبة «فيفا 20»، بمشاركة 42 لاعباً ومشجعاً يمثلون أندية الدوري وتستمر حتى الأحد المقبل.

واللاعبون المشاركون هم: عادل وجدان وحارب سهيل «شباب الأهلي»، عمر ياسين وكويلهو (ناني) «العين»، إيغور وماجد سرور «الشارقة»، ماجد عبدالله وطحنون الزعابي «الوحدة»، عبدالله رمضان وزايد العامري «الجزيرة»، بافيز ومحمد المازمي «النصر»، عبدالله الشامسي وعلي صالح «الوصل»، بدر الشبيبي وأحمد شحدة «بني ياس»، محمد سيف وبيدرو «الظفرة »، حمد الزعابي وحسين عبدالرحمن «عجمان»، عبدالسلام محمد وعبدالله البلوشي «كلباء»، عبدالله التميمي وأحمد موسى«الفجيرة»، جوسيه ونيلتون «حتا»، وعيسى العتيبة وفيصل المطروشي «خورفكان».