إدارة الجزيرة تناقش سيناريوهات الموسم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تابع مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم خلال اجتماعه بتقنية الاتصال عن بُعد الخطط الموضوعة لجميع السيناريوهات المتوقعة في ما يتعلق بالموسم الحالي، وسير التجهيزات في ما يخص الجانبين البدني والذهني لفريقي كرة القدم الأول و21 سنة، وبحث الاجتماع استعدادات فرق الأكاديمية للموسم المقبل. ترأس الاجتماع محمد السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة. ونوه المجلس بأهمية الالتزام بتوجيهات العمل عن بعد، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة، التي وضعت أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، على رأس الأولويات في مواجهة فيروس «كورونا».