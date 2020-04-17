بني ياس يُطلق «الإمارات للألعاب الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أعلن نادي بني ياس عبر مؤتمر صحافي بتقنية الاتصال المرئي، أمس، إطلاق بطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية والرياضية عن بُعد، بالتعاون مع شركة «go gamers»، وتبدأ المنافسات غداً، عبر 13 لعبة ولمدة شهر وسيكون التسجيل «أون لاوين» ومفتوحاً للجميع في الدولة وعدد من دول الشرق الأوسط، وتدعم البطولة حملة «خلك في البيت» والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأكد عبد الرحمن المنصوري رئيس اللجنة الاستراتيجية بنادي بني ياس أن البطولة تتضمن تحدي ممارسة التمارين الرياضية لكل الفئات، فيما أشار الأمريكي الان قانت مدير ومؤسس شركة «go gamers» أن المنصة قادرة على استيعاب أكبر عدد من المشاركين.