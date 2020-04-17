كونتيس: «كورونا» أصاب مشروعي مع حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن فيروس «كورونا» أثر سلباً على مشروعه الواعد مع فريق حتا، وأدى إلى عرقلة العديد من الخطط والأهداف المرسومة، كما كان التأثير واضحاً عليه كونه مدرباً وعلى بقية أعضاء الجهاز الفني ومختلف العاملين والرياضيين في عالم الساحرة المستديرة، موضحاً أن أزمة «كورونا» غير متوقعة له وللجميع وتعتبر مفاجأة غير سارة في عام 2020 والأمل يحدو الجميع للخروج من هذه الكبوة، التي يعاني منها الجميع في كل أنحاء العالم.

وأضاف كونتيس لـ«البيان الرياضي»، أنه يشعر بالحزن تجاه رحيل صديقه الصربي إيفان يوفانوفيتش عن تدريب المنتخب الوطني الأول، حيث إن الظروف لم تخدم يوفانوفيتش لاستكمال برنامجه مع «الأبيض»، ومن أبرز العوامل والأسباب انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أنه في عالم كرة القدم يجب أن تكون الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات خاصة المدربين، متمنياً أن يحالف التوفيق والنجاح صديقه يوفانوفيتش في مشواره الكروي المقبل.

عودة صعبة

ولفت مدرب حتا إلى أن عودة الفريق إلى التدريبات والملاعب ليست سهلة، ومن المرجح أن يستمر الإيقاف في الأسبوعين المقبلين وفقاً للمؤشرات والمعطيات الحالية، وقد تكون البداية في شهر رمضان، ويعتبر الأمر صعباً للغاية على الجميع سواء على الجهاز أو على اللاعبين، موضحاً أن الفريق يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أسابيع للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، كما أن دخول فصل الصيف سيزيد من صعوبة عملية الإعداد.

وقال كونتيس إنه ينتظر استئناف التدريبات بفارغ الصبر، ويأمل أن تكون عودة الفريق بصورة مثالية، مطالباً جميع اللاعبين بالاهتمام بصحتهم والمحافظة على لياقتهم في الفترة الحالية.

وأشار كونتيس إلى أنه يقضي الحجر المنزلي في مسكنه بمنطقة حتا، ويحاول قضاء الوقت بقراءة الصحف والاطلاع على آخر الأخبار وتصفح الإنترنت، ويحرص على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، موضحاً أن العالم بأسره يمر بفترة حرجة ويعتبر الوضع متشابهاً بين سكان جميع المدن في ظل الأوضاع الراهن التي يعيشها العالم.

إجراءات وقائية

وأعرب كونتيس عن سعادته بسيطرة بلده اليونان مبكراً على أزمة فيروس «كورونا» عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الصحية والإجراءات الوقائية بإغلاق جميع منافذ البيع والمحلات والأسواق.وعن تلقيه عروضاً من أندية محلية وخارجية، قال كونتيس إنه مرتبط حالياً بعقد مع حتا يستمر حتى نهاية مايو المقبل، ويشعر بالراحة والسعادة في قلعة «الإعصار» في ظل الأجواء الأسرية السائدة بين كل أعضاء النادي عموماً والفريق على وجه الخصوص، مشيراً إلى وجود عروض عدة من بعض الأندية إلا أنه لا يفكر في الأمر حالياً وينصب تركيزه على تحقيق أفضل النتائج مع حتا في الفترة المقبلة .