3 أحداث تثير الجدل في موسم «كوفيد 19»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاشت كرة القدم الإماراتية، أحداثاً مهمة أثارت الكثير من الجدل، وتسببت في اتخاذ العديد من القرارات خلال الموسم الحالي لكرة القدم، وهو الموسم المتوقف الذي لم يستكمل على الصعيدين المحلي والدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومنها ثلاث وقائع مهمة، وهي وداع منتخبنا الأول مبكراً لنهائيات كأس الخليج «خليجي 24»، التي أقيمت في الفترة من 26 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2019، وإصابة إيغور كورونادو لاعب الشارقة، التي أفقدت فريقه صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، وإقالة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، من تدريب شباب الأهلي، تاركاً «فرسان دبي» في قمة ترتيب جدول الدوري، وتلك هي أبرز الوقائع في موسم «كوفيد 19».

«خليجي 24»

تسبب الخروج من الدور الأول للبطولة الخليجية يوم 2 ديسمبر الماضي، في الكثير من القرارات والأحداث المهمة لكرة القدم الإماراتية خلال الموسم الجاري، وتضمنت إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب يوم 4 من الشهر نفسه.

وفي اليوم التالي مباشرة تقدم المهندس مروان بن غليطة باستقالته من منصب رئيس اتحاد الكرة في اليوم التالي، ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، والتي تم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة يوم 15 ديسمبر 2019، قبل أن يعتمد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية من خلال العمومية العادية 12 مارس 2020.

إقالة

على الرغم من أنه لم يتضح مدى تأثير قرار إقالة المدرب الأرجنتيني رودولفو اروابارينا، من تدريب شباب الأهلي يوم 8 مارس الماضي، سواء بالسلب أو بالإيجاب، بعدما تم إيقاف مسابقات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا عقب جولة واحدة من إقالته، ولكنه لا يمنع أنه أحد القرارات التي أثارت الكثير من الجدل، ولم تقتنع الصحافة العالمية، بأن الإقالة سببها تراجع نتائج الفريق، لرحيل المدرب الأرجنتيني عن شباب الأهلي، والفريق في صدارة ترتيب الدوري، ليتولى مسؤولية التدريب، الإسباني جيرارد زراغوسا، مدرب فريق الرديف، ولم تشفع وضعية شباب الأهلي، للمدرب الأرجنتيني حتى يكمل موسمه، إذ كان شباب الأهلي متصدراً للدوري، ويملك أقوى خط دفاع، وثاني أقوى خط هجوم، وأقل فريق تعرضاً للخسارة في الدوري، والأكثر تحقيقاً للانتصارات، وكان أروابارينا حقق مع شباب الأهلي بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، إلا أن شباب الأهلي خسر تحت قيادته، سوبر الخليج العربي، أمام الشارقة بركلات الترجيح، ثم أضاع كأس الخليج العربي، بخسارته في النهائي أمام النصر 1-2، وأضاع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بخسارة بهدف وحيد أمام بني ياس في ربع النهائي.

إصابة

وتعتبر إصابة إيغور كورونادو لاعب الشارقة، من الأحداث المهمة التي غيرت مسار فريقه في الدوري هذا الموسم، وتسببت في تراجع حامل اللقب من الصدارة إلى المركز الخامس، فاللاعب الإيطالي الجنسية، البرازيلي الأصل، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد حتا يوم 23 ديسمبر 2019، في مباراة دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت بفوز الشارقة 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وعندما تعرض كورونادو للإصابة، كان الشارقة متصدراً للدوري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، وسجل فيها اللاعب 7 أهداف، ليخسر بعدها الشارقة من الظفرة 1-3، ومن الوحدة 1-2، من شباب الأهلي 2-3، ليحصل شباب الأهلي على اللقب الفخري «بطل الشتاء»، ثم مع انطلاقة الدور الثاني خسر الشارقة من خورفكان 1-2.