ًتحدي النجوم" لكرة القدم الافتراضية" تنطلق غدا

تنطلق في السادسة من مساء غد الجمعة بطولة "تحدي النجوم" لكرة القدم الافتراضية، والتي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بمشاركة 42 لاعبا ومشجعا يمثلون أندية دوري الخليج العربي الـ14، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وسيتمكن المتابعون من مشاهدة بث حي لمجريات البطولة مع التعليق العربي عبر قناة رابطة المحترفين على منصة Twitch والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط twitch.tv/arabiangulfleague، وباللغة الانجليزية على قناة twitch.tv/empireplay.
ويمثل كل ناد من أندية دورينا في البطولة لاعبان ومشجع، حيث تضم قائمة فريق شباب أهلي دبي عادل وجدان وحارب عبدالله سهيل والمشجع خالد علي حسن، والشارقة إيغور كورونادو وماجد سرور والمشجع عمر عبدالله الشامسي، والعين عمر ياسين وأنجيلو كويلهو (ناني) والمشجع سلطان عبود، والوحدة ماجد عبدالله وطحنون الزعابي والمشجع أحمد حسن، والجزيرة عبدالله رمضان وزايد العامري والمشجع علي أحمد، والنصر استيبان بافيز ومحمد المازمي والمشجع نواف،
والوصل عبدالله الشامسي وعلي صالح والمشجع راشد الدوخي ، وبني ياس بدر الشبيبي وأحمد شحدة أبوناموس والمشجع سلطان المر، والظفرة محمد سيف وجواو بيدرو والمشجع عبدالرحمن البشر، وعجمان حمد الزعابي وحسين عبدالرحمن والمشجع راشد محمد، واتحاد كلباء عبدالسلام محمد وعبدالله البلوشي والمشجع هيثم الدرمكي، والفجيرة عبدالله التميمي وأحمد موسى والمشجع عامر الكعبي، وحتا جوسيه كليلتون ونيلتون ميرا والمشجع علي مرزوق، وخورفكان عيسى العتيبة وفيصل المطروشي والمشجع محمد خلفان.
ويتنافس المشاركون في البطولة على اللقب في سلسلة من المواجهات على لعبة " فيفا 20 " تجري بنظام" Best of three "حيث يتواجه كل فريقين في 3 مباريات متتالية، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل الثلاثة للمرحلة التالية.
وتهدف الرابطة من خلال تنظيم هذه البطولة إلى تقديم محتوى كروي بديل، يمنح المتابعين فرصة الاستمتاع بالمنافسات وتشجيع أنديتهم في ظل توقف النشاط الكروي والالتزام بالبقاء في المنزل.