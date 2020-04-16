بني ياس يطلق بطولة الألعاب الإلكترونية دعما لـ "خلك في البيت"

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن نادي بني ياس عبر مؤتمر صحفي بتقنية الإتصال المرئي "أون لاين" ظهر اليوم الخميس عن إطلاق بطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية والرياضية عن بعد، بالتعاون مع شركة go gamersالمتخصصة في الألعاب الإلكترونية الذكية ، وتستهدف البطولة المساهمة في إتباع الخطوات الإحترازية لمواجة فيروسكورونا ودعما لحملة "خلك في البيت".

وشارك في المؤتمر الصحافي، عبد الرحمن المنصوري رئيس اللجنة الإستراتيجية بنادي بني ياس والأمريكي الآن قانت مدير ومؤسس شركة go gamers بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الأعلام.

وأكد المنصوري خلال المؤتمر أن البطولة تتضمن أيضا تحدي ممارسة التمارين الرياضية لكل الفئات، بينما يتم توزيع الإلعاب الإلكترونية على 3 فئات عمرية مختلفة، مشيرا إلى أن البطولة ستنطلق السبت المقبل وتستمر لمدة شهر وينال الفائزون جوائز عينية، ذاكرا ان التسجيل للمشاركة يتم "أون لاوين" وأنه سيكون مفتوحا للجميع في الإمارات وعدد من دول الشرق الأوسط.

وقال المنصوري أن مبادرة نادي بني ياس هدفها تقوية العلاقات الاجتماعية وإيجاد وسائل ترفيه شيقة في الفترة الحالية التي تتطلب عدم الخروج من المنازل لمواجهة الجائحة العالمية.

فيما ذكر الأمريكي قانت أنهم سعداء بعقد هذه الشراكة مع نادي بني ياس التي تعزز البقاء في المنازل، مؤكدا أن المنافسات الإلكترونية أصبحت جاذبة ولديها شعبية كبيرة على مستوى العالم

معتبرا أن البطولة من شأنها أن تساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا، وأكد الان قانت أن المنصة التي سيتم عبرها إطلاق البطولة التي تشهد المنافسة على 13 لعبة جاذبة قادرة على إستيعاب أكبر عدد من المشاركين.