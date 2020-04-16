عبيد ثاني: طلبت من إدارة حتا تخفيض راتبي

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أكد عبيد ثاني حارس مرمى حتا، أنه حان وقت رد الجميل للنادي وللوطن في هذه الفترة الصعبة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم التنازلات سواء المادية أو غيرها من التضحيات من أجل المصلحة العامة. وقال عبيد ثاني إنه قبل الإعلان عن قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40%، بادر بالاتصال مع إدارة النادي وأبدى استعداده ورغبته بتخفيض راتبه إذا كانت الظروف تستدعي ذلك، معرباً عن سعادته وفخره واعتزازه بالمشاركة في مهمة وطنية بصفته يعمل في الدفاع المدني من خلال حملة وطنية ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من «كوفيد 19» للتأكد من معايير الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية في مساكن العمال في دبي.

وأضاف عبيد ثاني لـ «البيان الرياضي»، إنه تربطه علاقة كبيرة بحتا ويعتبر النادي بيته الثاني، خاصة وأن البداية الرسمية والحقيقية في مشواره الكروي انطلقت من قلعة «الإعصار» قبل 5 سنوات، ويعتبر الوقت مناسباً لرد الجميل للنادي وللوطن عموماً عبر الاستغناء عن جزء من الراتب، مشيراً إلى أن اللاعب يجب أن يبادر من تلقاء نفسه كي يتنازل عن جزء من راتبه قبل انتظار القرار الرسمي، خاصة وأن الفترة تعتبر حرجة للأندية ولمختلف القطاعات على مستوى العالم، وليس على مستوى الدولة فحسب.

وعن غيابه عن حراسة الخشبات الثلاث في العديد من المناسبات هذا الموسم، اعترف عبيد ثاني أنه لم يقدم ما يرضي طموحه هذا الموسم، وكان يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل، مبدياً تقبّله للقرارات الفنية الصادرة من المدرب كريستوس كونتيس ووجهة نظره، حيث تربطه علاقة مهنية به، هي علاقة مدرب مع لاعب في الفريق لا أكثر، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات شخصية معه.

وكشف عبيد ثاني أنه رغم ارتباطه المهني بمهمة عمل ضمن حملة وطنية للتصدي لفيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة تدريباته بصورة يومية، ومتابعة التدريبات الجماعية مع الفريق عبر الاتصال المرئي، وتلبية جميع طلبات المدرب في التدريب.