عبدالله جاسم: الوصل يعيش معي في البيت

المصدر: دبي - علي شدهان

رغم أن أداءه يتسم بقدر من الأناقة والمهارة والرشاقة، خصوصاً فيما يتعلق باستخلاص وتسليم الكرة، إلا أن «الشعر» الطويل ربما هو أهم ما يلفت النظر إلى عبدالله جاسم نجم دفاع فريق الوصل الأول لكرة القدم، حتى بات ذلك علامة فارقة لجاسم الذي أفصح عن حبه الكبير للوصل إلى حد أنه يعيش معه في البيت خلال تطبيق مبادرة «خلك بالبيت»، الفترة الحالية التي يبتعد فيها عن ملاعب «الساحرة المستديرة» تنفيذاً للإجراءات الاحترازية.

وحول تفاصيل يومه خلال فترة «خلك بالبيت»، يقول عبدالله جاسم: ليس لدي تفاصيل كثيرة في فترة «خلك بالبيت» وهي في غالبيتها مرتبطة بالوصل، حيث أتمرن في البيت لأكثر من ساعتين صباحاً ومساء مع إخوتي الثلاثة لاعبي الوصل السابقين، جمال وأحمد ومحمد، وباقي وقتي موزع بين النوم لأكثر من 6 ساعات، ومشاهدة فيديوهات المباريات القديمة لفريق الوصل، خصوصاً تلك التي يكون فيها المحترف البرازيلي الشهير أوليفيرا ومواطنه أندرسون، إضافة إلى المباريات التي يكون فيها النجم السابق خالد درويش، إلى جانب ممارسة بعض ألعاب «بلي ستيشن»، وعن هواياته بعيداً عن التمرين في البيت، أجاب قائلاً: كرة القدم هي هوايتي المفضلة، وربما هي الأولى والأخيرة.

حرص

وأضاف: أنا أصلاً لا أحب الخروج من المنزل حتى قبل تطبيق «خلك بالبيت» نتيجة ظهور «فيروس كورونا»، أحرص دائماً على البقاء في البيت مع الأهل بعد الانتهاء من التدريبات أو المباريات مع الوصل، والآن ملتزم جداً بالبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لإجراء التدريبات في البيت.وبخصوص الفارق بين التدريب في النادي مع الزملاء، والتمرين بالمنزل حالياً، قال: أكيد الفارق كبير جداً بين الحالين، التدريب في النادي أشمل وأوسع وأمتع وأكثر فائدة.