رياضيون :«خلك في البيت» طريق الوصول إلى «الحالة صفر»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى(أبوظبي- البيان الرياضي)

اتفق رياضيون على أن الإمارات ليست بعيدة عن تحقيق الفوز على فيروس كورونا في الوقت القريب، مؤكدين أن خطة الفوز تتطلب الأداء الدفاعي من خلال الالتزام بالتوجيهات وتعزيز تحويل شعار «خلك في البيت» إلى واقع.

وأكد الرياضيون أن القضاء على فيروس كورونا في الإمارات يتطلب مشاركة الجميع والتقيد بالتوجيهات لمساعدة جهات الاختصاص في تحقيق الهدف المنشود، والبقاء في المنازل عبر وضع برامج ترفيهية متنوعة.

وثمّن الرياضيون الجهود المبذولة على كافة المستويات من بداية الإعداد الجيد لمواجهة الفيروس ومراكز الفحص المتطورة في كل مناطق الدولة مع عملية التعقيم وتقديم كل المساعدات الممكنة للحد من انتشاره، وقال الرياضيون إن كل الخطوات التي تقوم بها الدولة تؤكد أن الوصول إلى الحالة صفر سيكون قريباً بإذن الله.

جهود

وثمن حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة، جهود الدولة في مكافحة الجائحة العالمية، ذاكراً أن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة كانت سباقة في عملية الحد من انتشار الفيروس واحتوائه، وبذلت جهوداً كبيرة في الفترة الماضية من أجل سلامة المجتمع بعد أن سخرت كل قطاعاتها ذات الصلة للعمل في محاربة الفيروس.

وقال الحمادي: لكن حتى نصل إلى الحالة صفر يجب أن تتكاتف كل فئات المجتمع والالتزام بالإرشادات الطبية ولا شك أن الجميع يعلمون أن التحصن من هذا الوباء يتم بالبقاء في المنازل وهي المهمة التي يجب أن نساعد بها الدولة في العمل الكبير الذي تقوم به.

وأضاف الحمادي: بإذن الله وتوفيقه وبمتابعة القيادة الرشيدة والجهود التي يبذلها القطاع الطبي وكافة القطاعات بجانب تعاون المجتمع ستصل الإمارات إلى الحالة صفر بإذن الله لتعود الحياة كما كانت وأفضل ونتفاءل بأن ذلك لن يتأخر.

دعم

من جانبه قال أحمد عمران القبيسي المتحدث باسم شركة كرة القدم بنادي الظفرة إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة من المحفزات التي أكدت أن الوصول إلى الحالة صفر سيكون قريباً بإذن الله، ذاكراً أن الإمارات عندما تضع هدفاً فإنها تصل إليه بالجهد والعمل والبرامج العلمية المدروسة وقال: الدولة قامت بواجبها وأكثر ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء ويكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق.

وأشاد القبيسي بجهود «الجيش الأبيض» وقال إن العاملين في القطاع الصحي قدموا العديد من التضحيات وظلوا على قدر الثقة من خلال عملهم الجاد والضخم والمسؤول في الفترة الماضية، بجانب مختلف قطاعات الدولة التي تعمل ليل نهار من أجل سلامة كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وأشار القبيسي إلى أن أهم علاج للمرض هو البقاء في المنازل لأن كل الجهود المبذولة لن تؤتي ثمارها إلا بالالتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من المنازل قدر الإمكان وأضاف: كلمة حق يجب أن نقولها أيضا إن هنالك وعياً كبيراً وسط المواطنين والمقيمين في كيفية التعامل مع الوباء وظهر ذلك في الالتزام الكبير بالتوجيهات، وكلنا أمل أن يتواصل تعاون مجتمع الإمارات مع الجهات المسؤولة حتى الوصول إلى الحالة الصفرية.

تعاون

من جانبه أكد عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة أن الإمارات دائما قادرة بإذن الله على تحقيق أهدافها، ذاكرا أن الجهود المبذولة ستقود إلى الحالة صفر، لكن ذلك يتطلب أيضا تعاون المجتمع لأن المسؤولية مشتركة، حسب قوله، مبيناً أن الوصول إلى الحالة صفر يتطلب تعاون وتضافر الجميع وأضاف: نتابع الجهود المبذولة بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تجعلنا في حالة تفاؤل مستمر بأن نسمع عن القضاء على الفيروس قريبا بإذن الله وتوفيقه.

وأضاف جمعة: يجب التعامل مع التوجيهات الاحترازية بكل جدية لأن الالتزام بها يضع حداً للوباء وهو ابسط ما يمكن أن يقوم به أي شخص لسلامته وسلامة المجتمع ودعماً لجهود الجهات المختصة في القضاء على الفيروس.

وأكد مشرف فريق الوحدة أنه مستبشر خيراً بالجهود التي تمت سابقاً وما زالت مستمرة وأن الوصول إلى الهدف لن يتأخر كثيراً في ظل الجهود المبذولة وأضاف: فقط علينا البقاء في المنازل لفترة محدودة وبعدها ستعود الحياة إلى ما كانت عليه سابقاً بإذن الله.

باروت: البقاء بالمنازل سلامة للجميع

ثمّن خليفة باروت مدير فريق الإمارات السابق، الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لمقابلة فيروس كورونا، ذاكراً أن الدولة بذلت أقصى جهدها وما زالت تواصل عملها من أجل سلامة المجتمع المطالب أيضا بالإلتزام بالإرشادات، ذاكراً أن كل شخص عندما يبقى في منزله فإنه بذلك يساعد في سلامة الجميع ويشارك في خدمة المجتمع.وقال باروت: أتابع ما يحدث في كل العالم عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وأقولها صراحة إن الإمارات تبذل جهوداً أقل ما توصف بأنها «جبارة» لدحر فيروس كورونا وكل ذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة وهو ما يمنحنا الإحساس بالأمان والشعور بالتفاؤل.

الحضرمي: المؤشرات تؤكد الاقتراب من الهدف

أكد محمد الحضرمي مدير السباقات والفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة أن كل المؤشرات تؤكد أن تحقيق الهدف المتمثل في الحالة صفر ليس صعباً وأنه قريب بإذن الله، مشيراً إلى الفحوص العديدة التي تجريها الجهات المختصة بشكل يومي، عادّاً أن ذلك دليل على العمل الكبير الذي تبذله الدولة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لاحتواء فيروس كورونا بجانب التعقيم الوطني الذي يعد دليلاً إضافياً وقوياً على الاهتمام الكبير والاجتهاد للقضاء على الجائحة.وثمن مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، تضحيات القطاع الصحي بكافة تخصصاته.

الجابري: يجب الالتزام بالإرشادات الصحية

شدد أحمد محمد الجابري عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس على أهمية الالتزام بالتوجيهات واتباع الإرشادات الصحية مثل التباعد الجسدي، ذاكراً أن عدم الاختلاط يعني عزل المصابين وبالتالي عدم تفشيه ما يعني القضاء على الجائحة.وقال الجابري إن مواجهة هذه الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم لابد من تجاوزها بروح المسؤولية واتباع كافة التوجيهات، وقال: «خلك في البيت» تعني أن تكون في بيتك لأنه المكان الآمن بالنسبة لكل فرد وبه نتفادى الإختلاط. وأشاد الجابري بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة المختصة للقضاء على «كورونا».

المهيري: الإمارات تنفذ خطة مدروسة وناجحة

قال ذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم إن الإمارات تنفذ خطة مدروسة وناجحة بإذن الله للقضاء على الجائحة، مؤكداً أن هنالك عملاً كبيراً يتواصل بشكل يومي بتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة وسيصل بالدولة إلى الحالة صفر قريباً إن شاء الله، مشيداً بكافة الإجراءات التي تم اتباعها في الفترة الماضية.وأكد المهيري أن الوصول إلى الحالة صفر مسؤولية تضامنية، تفرض على كل شخص البقاء بمنزله ، وأضاف المهيري: لن تكون هنالك فائدة من كل الجهود المبذولة إذا لم يكن هنالك التزام بالتوجيهات والإرشادات .