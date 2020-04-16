4 مدرّبين على رادار «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر، إيهاب زهدي

ربطت الصحافة العالمية بين 4 مدربين أجانب، وتدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي أنهى اتحاد الكرة عقد تدريبه لـ«الأبيض» خلال الأيام الماضية، في ظل توقف كامل لنشاط الكرة عالمياً.

ويتصدر قائمة المرشحين لتدريب منتخبنا، المدرب الكرواتي زوران ماميتش (49 سنة)، الذي سبق أن عمل مدرباً للعين من 2017 إلى 2019، ومعه مواطنه زلاتكو داليتش (56 سنة)، الذي قاد العين من 2014 إلى 2017، وحقق معه نتائج طيبة، قبل أن يقود منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خسر من منتخب فرنسا 2-4.

وضمت قائمة المدربين المرشحين لتدريب منتخبنا، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش (57 سنة)، مدرب المنتخب العراقي، الذي سبق أن تولى تدريب منتخبنا الوطني من عام 2009 إلى عام 2011، والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي (52 سنة)، وهو الوحيد الذي لم يسبق له العمل في الإمارات، ولكنه يملك سيرة ذاتية رائعة، ومنها تدريب المنتخب السعودي الأول.

وكشف زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، أنه تلقى عرضاً لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث أكد لصحيفة كرواتية أمس، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الشخصيات المسؤولة، يستفسر منه إمكان تدريب منتخب الإمارات خلال السنوات المقبلة. وقال زلاتكو للمتصل إنه لا يمانع في ذلك، خاصة أن عقده مع الاتحاد الكرواتي ينتهي في يوليو المقبل.

وبعد النتائج المبهرة لزلاتكو في مونديال 2018، تلقى عرضاً يقدر بـ4 ملايين دولار، لتدريب المنتخب التايلاندي، ولكنه رفض رغم أنه يدرب منتخب بلاده مقابل 550 ألف يورو فقط. ويبقى إمكان التعاقد مع مدرب مواطن مرشحاً بقوة أيضاً.