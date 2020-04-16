سلطان القاسمي يوجّه بحل إدارة «الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 4 لسنة 2020م بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

ونص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبدالرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية. من جهة أخرى، وجه مجلس الشارقة الرياضي، مجالس الإدارات في أندية إمارة الشارقة، بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال.

وأصدر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي توجيهاته، من خلال تعميم وجه لجميع الأندية، مؤكداً فيه ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع جميع العاملين، وعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بإنهاء التعاقدات قبل التنسيق المباشر مع المجلس، مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين، نظراً لتحويل المخصصات الخاصة لكل نادٍ من قبل المجلس في الموعد المحدد من دون استقطاع حتى في ظل توقف الأنشطة الرياضية والالتزام في المنزل، والعمل عن بعد.

وأضاف أن المجلس يحرص على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين في أنديته، ويأتي ذلك ضمن أولوياته، ويمثل ترجمة للدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.