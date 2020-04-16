دعم كامل لنادي الشارقة لمواصلة سلسلة النجاجات

المصدر: وام

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكليف علي سالم بن عبدالرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة يصب في الصالح العام وطريق مواصلة العمل الكبير بالنادي وتأكيد على مواصلة سلسلة النجاحات المختلفة .

وهنأ الشيخ صقر بن محمد القاسمي، علي سالم المدفع بهذا التكليف معربا عن ثقة مجلس الشارقة الرياضي به ودعمه الكامل له والوقوف معه خلال هذه المرحلة، مثمنا المجهودات الكبيرة التي قام بها الجميع خلال الفترة الماضية وتسخير الكفاءة الإدارية من أجل النادي حيث نتطلع للقادم بكل ثقة وايجابية.

كما أشاد الشيخ صقر القاسمي بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من مجلس الادارة السابق برئاسة محمد جمعة بن هندي وجميع الأعضاء وماحققوه من إنجازات في مختلف الألعاب، وتقدم لهم بكل الشكر والتقدير والثناء متمنيا لهم التوفيق.

وقال : نحن في مجلس الشارقة الرياضي نبارك ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة لعلي سالم المدفع حيث يعتبر من الكفاءات الإدارية الكبيرة والمتميزة في الإمارة وله مسيرة مميزة في العمل الرياضي آملين له كل التوفيق حيث يمثل إضافة كبيرة للعمل الإداري في نادي الشارقة الذي يمثل قلعة رياضية كبيرة ويعتبر أيضا نموذجا للإداري الناجح والكفء في الموقع المناسب.

من جانبه توجه عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على حرصه التام ومتابعته المستمرة لأندية الإمارة ودعمه اللامحدود للقطاع الرياضي كما توجه بالتهنئة لعلي سالم المدفع بالتكليف على رئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وشكر مجلس الادارة السابق على الجهود التي بذلوها حيث قادوا العمل الإداري في وقت صعب خلال فترة الدمج وتحققت خلال فترة توليهم الادارة بطولة الدوري والمحافظة على مكتسبات النادي بالبطولات الجماعية والفردية.

وقال: نحن في مجلس الشارقة الرياضي قمنا بدعم جميع المجالس السابقة ومجالس إدارات أندية الإمارة وسنكون من أكبر الداعمين لمجلس إدارة نادي الشارقة الجديد الذي سيقود دفة عمله علي سالم المدفع وسيكون التنسيق والترتيب بين المجلس ورئيس النادي قائما إلى أن يكتمل تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم علي سالم بن عبدالرحمن المدفع بالشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية والتكليف برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مشيدًا بمجلس الادارة السابق الذي بذل الجهود الكبيرة في خدمة النادي في مختلف الأنشطة وتحققت خلال فترتهم الكثير من الإنجازات وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي وحصد لقب السوبر بداية الموسم الحالي وكذلك الإنجازات التي تحققت في بقية الألعاب.

وأكد السعي لمواصلة مسيرة النجاحات الكبيرة والعمل بروح الفريق الواحد على كافة المستويات الفنية والإدارية في هذا الكيان الكبير، متوجها بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على رعايته وإهتمامه الكبير بالأندية في الإمارة والدعم المتواصل وهو ماينتج عنه التميز الذي تعيشه الرياضة في الشارقة على كافة المستويات.

وقال إن المرحلة المقبلة ستكون تحديا للجميع في النادي من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل بروح الفريق الواحد لأن الهدف واحد وهو رفعة النادي وبالتالي يجب أن يكون الطموح أكبر دائما من أجل حصد الإنجازات وهو أمر طبيعي بالنسبة لمؤسسة رياضية عريقة وكبيرة مثل نادي الشارقة الرياضي .