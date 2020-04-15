المدفع: الشفافية والجماعية منهجنا في نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أنه سيعتمد في التعامل مع مجلس إدارة الفريق على الشفافية والجماعية والانفتاح على جميع الآراء.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 4 لسنة 2020م بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والتكليف بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي.

ونص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.

وقال سالم في تصريحات نقلها حساب نادي الشارقة الرسمي على تويتر: "معاً سننجح وسياستنا في مجلس الإدارة ستعتمد بشكل كبير على الشفافية والجماعية والانفتاح على جميع الآراء دون حجر أو إقصاء".

وأوضح: "سنفتح منصات تتيح لنا التواصل والاستماع للجميع لما فيه خير نادي الشارقة والرياضة بالإمارة والدولة، وسوف لن ننفرد بالرأي أو القرار".

وأضاف: "سنتواصل ونستمع لآراء القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الشارقة، والتي ستشكل الركن الأهم لنا في فترة تولينا المهمة، أبوابنا ستكون مفتوحة لجميع الشرقاوية والعمل المشترك سيقود النادي الى النجاحات".

واختتم تصريحه قائلًا: "أتمنى أن نكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة وأشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعم الأندية، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مستوى جميع الألعاب والتي توجت بفوز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والسوبر".