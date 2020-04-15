إدارة الجزيرة تناقش أولويات المرحلة والخطط المستقبلية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تناول مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم خلال اجتماعه بتقنية الاتصال عن بعد النقاط المدرجة على جدول الاعمال والاطلاع على كافة التقارير المقدمة من رؤساء اللجان ومدراء الإدارات، بالإضافة إلى الترتيبات التي اتخذت مسبقاً لضمان سير العمل في الشركة بذات الدرجة من الفعالية والكفاءة مع الالتزام بكافة التوجيهات الحكومية فيما يختص بتطبيق سياسة العمل عن بعد.

وترأس الاجتماع محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وبحضور جميع الأعضاء وذلك تماشيا مع الاجراءات الاحترازية والوقائية السارية حاليا في الدولة.

ووجه مجلس الإدارة الشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة، التي وضعت الوطن وأمنه وسلامة المواطنين والمقيمين، على رأس أولويات الحكومة ووجهوا بتنفيذ كل ما يلزم اتخاذه من إجراءات لضمان تقليل الآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، على المستويين الصحي والوقائي.

وأطمأن مجلس الإدارة على الخطط الموضوعة لجميع السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالموسم الرياضي الحالي، وعلى سير التجهيزات فيما يخص الجانبين البدني والذهني لفريقي كرة القدم الأول و21 سنة لضمان جاهزية اللاعبين والأجهزة الفنية للتعامل مع أي قرار قد يصدر بخصوص الموسم الرياضي، كذلك تناول الترتيبات الخاصة لفرق أكاديمية النادي للاستعداد للموسم المقبل في حال الإعلان عن موعده بشكل.