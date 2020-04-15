حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بحل مجلس إدارة نادي الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم 4 لسنة 2020م بشأن حل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والتكليف بمهام رئاسة مجلس إدارة النادي.

ونص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويكلف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس إدارة النادي.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به الجهات المعنية، وينشر في الجريدة الرسمية.