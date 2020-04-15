وكلاء لاعبين: تخفيض الرواتب مبادرة إنسانية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتبر وكلاء لاعبين، تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين، مبادرة إنسانية في المقام الأول، أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وسبقه فيها مبادرات لأندية عالمية كبيرة ونخبة اللاعبين في العالم، جسدوا بها تضامنهم مع جميع دول العالم في مكافحة «جائحة كورونا»، فالمبادرة بدأت في الدوريات الخمس الكبرى في العالم وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، ثم أقرها «فيفا» موجهاً الأندية واللاعبين للاتفاق على تخفيض الرواتب خلال هذه الظروف التي يمر بها العالم وأدت لتوقف النشاط الرياضي، ما أثر على إيرادات الأندية في التسويق والنقل التلفزيوني، معتبرين أن موافقة اتحاد الكرة الإماراتي على توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40 % نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأندية، هو قرار منطقي وواقعي جداً في ظل الظرف الراهن.

وأيد وكيل اللاعبين التونسي هيثم زرقي، خطوة خفض الرواتب للاعبين المحترفين في دوري الخليج العربي، وقال زرقي الذي ينشط في التعامل مع أندية الإمارات منذ سنوات طويلة، أن منظومة كرة القدم في العالم كله تأثرت بما يحدث حالياً جراء «جائحة كورونا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» شعر بذلك ووجه باتفاق الأندية واللاعبين على خفض الرواتب مؤقتاً من أجل المحافظة على استقرار المنظومة.

نموذج

وتمنى زرقي من اللاعبين التضحية ليقدموا النموذج في التعامل الإنساني ليحذوا حذو الكوادر الصحية والأمنية الذين يتحملون عبئاً كبيراً في التصدي لـ «جائحة كورونا» معرضين أنفسهم للمخاطر، فما بالك بخفض رواتب لفترة محدودة، مشيراً إلى أن وكلاء اللاعبين أيضاً معنيين بذلك فالنادي بالنسبة للاعب أو وكيله، البيت الثاني، ومن الواجب الوقوف معه ومساندته حتى لا يقع عليه العبء كله.

وقال زرقي الذي سبق له التعامل مع أندية الوصل وحتا وبني ياس والظفرة، إن الكل يحتاج للتعاون «أندية ولاعبين» على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قرار «فيفا» لم يكن ملزماً لطرف على حساب الآخر، نظراً لأن الجميع يشعر بحجم التضامن والمساندة في الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن المفترض ألا ينظر اللاعبين للأمر من ناحية مادية بحتة.

وقال إن وكيل اللاعبين بطبيعة الحال لا يرضى التقليل من القيمة المادية للاعبه، ولكن الظرف الحالي مختلف واستثنائي والكل يتألم في العالم ومن الواجب تغليب النظرة الإنسانية على فكرة «البيزنس» وتكاتف الجميع حتى يعود الاستقرار للنشاط الكروي كما كان.

مبادرة منطقية

وتوقع وكيل اللاعبين المصري أحمد خليل، حدوث اتفاق بين معظم الأندية واللاعبين على تخفيض الرواتب بعد أن ترك «فيفا» للطرفين تنفيذ الأمر بشكل ودي. وقال إن خفض الرواتب، مبادرة منطقية قدمها نجوم عالميون وأندية كبرى وأقرها «فيفا» في ظل توقف النشاط وحالة التضامن العالمية لمحاربة «جائحة كورونا»، مشيراً إلى أن الوضع مؤقت وأن الاتفاق حتماً سيكون على تخفيض جزء من الراتب للفترة المتبقية للموسم الحالي، بينما يتم تطبيق العقد الأصلي في الموسم الجديد كما هو متفق عليه.

أرقام

40 % نسبة تخفيض الرواتب في دورينا

70 % التخفيض الذي وافق عليه لاعبو برشلونة

20 % خفض الراتب في نادي ريال مدريد

20 % تقليص الرواتب في الدوري الألماني

30 % تخفيض الرواتب في الدوري الإيطالي