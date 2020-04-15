الحربي: نتدرّب عبر الاتصال المرئي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

كشف منصور الحربي، لاعب وسط الوحدة عن عاداته اليومية في الحجر المنزلي خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أنه يحرص على التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي ومتابعة زملائه لاعبي العنابي، إضافة إلى مشاركة عائلته أغلب نشاطاتهم اليومية.

وقال الحربي للموقع الرسمي لنادي الوحدة: «منذ توقف النشاط الكروي ونحن نؤدي تدريباتنا في المنزل تحت إشراف الجهاز الفني وذلك عن طريق الاتصال المرئي بالفيديو والذي وفر لنا فرصة التواصل كلاعبين مع بعضنا البعض والمساعدة على أداء التدريبات بالشكل الصحيح».