الآسيوي يؤجل مباريات مايو ويونيو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مفاده تأجيل المباريات في مختلف المسابقات التي يُنظمها الاتحاد القاري، والتي كانت مقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن «كورونا» ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول فقد ارتأى الاتحاد الآسيوي اتخاذ قرار التأجيل، على أن يتم مراجعة وتقييم الوضع مع الجهات المعنية في القارة.

كما يقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.