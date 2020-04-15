«المنتخبات» تناقش برامج المستقبل

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

عقد يوسف حسن نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات اجتماعاً مع العاملين الفنيين بالإدارة الفنية بالاتحاد تم خلاله وضع تصورات العمل وأولوياته خلال المرحلة المهمة المقبلة، حيث تم التأكيد على منح أولوية العمل لمراكز التدريب التي تعتبر القاعدة القوية للمنتخبات الوطنية، مع الاستعانة بعدد من المدربين المتميزين للعمل في هذه المراكز المنتشرة في معظم مدن الدولة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية منح أهمية مماثلة لمنتخبات المراحل السنية لضمان تواصل الأجيال وتغذية المنتخب الأول بالعديد من اللاعبين الموهوبين.