فيفا يطالب النصر بتعويض لاعب أوزبكي 148 ألف دولار

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أصدرت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم حكما ضد النصر يقضي بضرورة دفع الأخير تعويضا قدره 148,777 ألف دولار لفائدة اللاعب الأوزبكي أبوبكر مودينوف مع 5% فائدة سنوية حتى تاريخ الدفع الفعلي.

وكان النصر تعاقد مع مودينوف الذي يشغل ظهير أيسر ، 16 نوفمبر الماضي ضمن فئة المقيمين ولكن قبل تسجيله وبعد التواصل مع اتحاد كرة القدم الأوزبكي عن طريق اتحاد الإمارات، اتضح أن اللاعب سبق له اللعب مع منتخب بلاده في فئتي تحت 16 و19 عاما وهو ما يتعارض مع لوائح قيد اللاعبين المقيمين في دورينا، لذا قرر النصر صرف النظر عنه وإلغاء العقد بطريقة ودية

لكن مودينوف رفض ذلك وتقدم بشكوى إلى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي التي اعتبرت ان النصر هو الطرف المخلّ ببنود العقد.

وعلم "البيان الرياضي" أن النصر سيطعن في الحكم لأنه الطرف المتضرر بما أن اللاعب تعمد إخفاء حقيقة لعبه لفائدة منتخب بلاده.