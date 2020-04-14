جماهير العين: اشتقنا يا زعيم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

عبرت جماهير العين عن حنينها وشوقها لمشاهدة فريقها في الملاعب بعد التوقف الاضطراري للنشاط الكروي في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد.

وتفاعل أنصار الفريق البنفسجي مع مقطع فيديو على تويتر، تضمن مشاهد متنوعة لمباريات الفريق خلال الفترة السابقة بإستاد هزاع بن زايد في مختلف المنافسات الكروية، وقد احتشدت خلالها الجماهير في مدرجات الملعب الفخم، وعبرت عن تمنياتها بعودة سريعة للمنافسات بعد انجلاء الأزمة.

وكان اتحاد كرة القدم قرر تعليق النشاط الرياضي في 15 مارس الماضي بعد التنسيق مع الجهات المختصة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد في إطار حرص الاتحاد على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المتجمع مواطنين ومقيمين.