داسيلفا : لاعبو كلباء سيتقبلون تخفيض رواتبهم

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاورغوباني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن قرار اتحاد الكرة تخفيض نسبة 40% من رواتب اللاعبين أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، مبيناً أنه لا يوجد أي شخص في العالم يرضى بخصم راتبه لكن الظروف الاستثنائية الحالية التي طغت على الساحة العالمية بسبب فيروس " كورونا " تُجبر اللاعبين على قبول التخفيض مشيراً الى انهم في كلباء لم يصلهم أي شيء بهذا الخصم

وأضاف: اعتقد بأن كافة اللاعبين سيبدون مرونة كبيرة في هذا الشأن ولابد من الوقوف مع نادينا جراء الضرر الذي يمر به ويلحق به في الفترة الحالية ونحاول المساهمة بشكل او آخر في الوصول الى حل مادي يخفف على الإدارة سواء من الجهاز الفني او من قبل اللاعبين .

كما أبدى داسيلفا رفضه لمبدأ تمديد مسابقة دوري الخليج العربي مشيراً الى الصعوبات التي يلاقيها اللاعبون وذلك فيما يتعلق باستعادتهم لمعدلات لياقاتهم بعد مرور أكثر من شهرين على التوقف، وقال من الصعب عودة اللاعبين الى مستوى أدائهم ولياقتهم التي كانوا عليها ما قبل التوقف مع العلم بانها تحتاج الى فترة ليست بالقصيرة .