خمّاس يتبرع بـ250 ألف درهم لبرنامج "معا نحن بخير"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تبرّع عبد الكريم خمّاس كابتن منتخبنا الوطني والنصر سابقا بـ250 ألف درهم لفائدة برنامج "معا نحن بخير" الذى أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معا" بهدف المساعدة في تخفيف آثار الوضع الصحي والاقتصادي الراهن بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأكد خمّاس أن مساهمته في دعم المبادرة تأتي تلبية لنداء قيادتنا الرشيدة لحشد كافة الجهود لمحاربة الوباء والقضاء عليه، وقال:" نستلهم مبادراتنا من قيادتنا الرشيدة والعبارة الرائعة "لا تشلون هم" التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعطينا الثقة والأمل بالحياة ويجب علينا أن نضع أيدينا مع أيادي سموه البيضاء،

وأضاف: سنتكاتف جميعا من أجل الوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان خماس تبرع بـ 183 ألف درهم لصندوق مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد في المغرب.