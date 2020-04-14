وكلاء لاعبين: تخفيض الرواتب مبادرة إنسانية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتبر وكلاء لاعبين، ظاهرة تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين، مبادرة إنسانية في المقام الأول، أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسبقه عليها مبادرات لأندية عالمية كبيرة ونخبة اللاعبين في العالم، جسدوا بها تضامنهم مع جميع دول العالم في مكافحة "جائحة كورونا"، بدأت المبادرة في الدوريات الخمس الكبرى في العالم وهي الإنجليزي والأسباني والإيطالي والآلماني والفرنسي، ثم أقرها "الفيفا" موجهاً الأندية واللاعبين للإتفاق في تخفيض الرواتب خلال هذه الظروف التي يمر بها العالم وأدت لتوقف النشاط الرياضي، مما أثر على ايرادات الأندية في التسويق والنقل التلفزيوني.

وأيد وكيل اللاعبين التونسي هيثم زرقي، خطوة خفض الرواتب للاعبين المحترفين في دوري الخليج العربي، وقال زرقي الذي ينشط في التعامل مع أندية الامارات منذ سنوات طويلة ان منظومة كرة القدم في العالم كله تأثرت بما يحدث حالياً جراء "جائحة كورونا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شعر بذلك ووجه بإتفاق الأندية واللاعبين على خفض الرواتب مؤقتاً من أجل المحافظة على استقرار المنظومة.

وتمنى زرقي من اللاعبين التضحية ليقدموا النموذج في التعامل الانساني ليحذوا على طريق الكوادر الصحية والأمنية الذين يتحملون عبءً كبيراً في التصدى لـ "جائحة كورونا" معرضين أنفسهم للمخاطر، فما بالك بخفض رواتب لفترة محدودة، مشيراً إلى ان وكلاء اللاعبين أيضاً معنيين بذلك فالنادي يعتبر للاعب أو وكيله، البيت الثاني ومن الواجب الوقوف معه ومساندته حتى لا يقع عليه العبء كله.

كما توقع وكيل اللاعبين المصري أحمد خليل حدوث اتفاق بين معظم الأندية واللاعبين على تخفيض الرواتب بعد أن ترك "الفيفا" للطرفين تنفيذ الأمر بشكل ودي، وقال ان خفض الرواتب، مبادرة منطقية في ظل توقف النشاط وحالة التضامن العالمية لمحاربة "جائحة كورونا" ولكن ربما لا يتحقق ذلك في أندية محدودة في بعض الدول وهي التي تنافس على البطولات ولديها امكانيات مادية أفضل. وقال ان "الفيفا" ترك الأمر بإتفاق ودي من أجل منح الفرصة للأندية المتأثرة مادياً لتجاوز الظرف الحالي.